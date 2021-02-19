Пашаев назвал Ефремова «соучастником» возможного подкупа свидетелей

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал обвинения в подкупе свидетелей, которые якобы видели, что машиной, на которой Ефремов стал участником смертельного ДТП, управлял другой человек.

Юрист отрицает, что платил свидетелям защиты актера. «Все, что говорят, что якобы заплатили деньги свидетелям, тогда он является со мной соучастником», – цитирует адвоката портал «Дни.ру».

По словам Пашаева, наличных на руки никто из свидетелей не получал, однако сторона защиты оплатила им проживание, питание и билеты.

Пока Михаил Ефремов и Эльман Пашаев проходят как свидетели по делу о лжесвидетельстве.

В сентябре 2020 года заслуженного артиста России Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом времени, отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что бывшего адвоката Ефремова Андрея Алешкина будет защищать бывший адвокат Pussy Riot.