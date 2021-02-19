Лолита рассказала о шестом муже

Певица Лолита Милявская рассказала о своем шестом муже, брак с которым рассекретила в январе 2021 года на одном из телешоу.

Известно, что традиционного похода в ЗАГС пара избежала. «Просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой», — цитирует Лолиту издание «Дни.ру».

Она также предупредила, что не будет устраивать романтических фотосессий для обложек и пышных церемоний. Милявская подтвердила, что ее избранник — человек состоятельный и не публичный. «Когда человек всю жизнь серьезно занят бизнесом, он уважает и твое желание работать», — сказала певица, которая недавно получила предложение Юрия Грымова сыграть главную роль Агафьи Тихоновны в пьесе «Женитьба» в театре «Модерн».

С пятым мужем Дмитрием Ивановым Лолита Милявская развелась весной 2020 года.