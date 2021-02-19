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Новости культуры

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Ким Кардашьян и Канье Уэст в Париже, 2014 год Ким Кардашьян и Канье Уэст в Париже, 2014 год
Канье Уэст и Ким Кардашян во время мероприятия в Нью-Йорке, декабрь 2018 года Канье Уэст и Ким Кардашян во время мероприятия в Нью-Йорке, декабрь 2018 года
Канье Уэст и Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст на Кубе, май 2016 года Канье Уэст и Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст на Кубе, май 2016 года
Ким Кардашьян и Канье Уэст на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года Ким Кардашьян и Канье Уэст на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года
Ким Кардашьян с Канье Уэстом и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени во время встречи в Энтеббе, 15 октября 2018 года Ким Кардашьян с Канье Уэстом и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени во время встречи в Энтеббе, 15 октября 2018 года
Ким Кардашьян и Канье Уэст на балу Met Gala, 2019 год Ким Кардашьян и Канье Уэст на балу Met Gala, 2019 год
Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст с дочерью Норт Уэст во время поездки на Кубу, 2016 год Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст с дочерью Норт Уэст во время поездки на Кубу, 2016 год
Модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст на афтепати после премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 10 февраля 2020 года Модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст на афтепати после премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 10 февраля 2020 года

Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян официально подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Page Six.

Эту информацию подтвердил ее адвокат Лаура Вассер.

При этом точная дата слушая по бракоразводному процессу неизвестна.

По данным TMZ, Кардашьян намерена добиваться совместной юридической и физической опеки над их четырьмя детьми Нортом, Сентом, Чикаго и Псаломом.

Свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста состоялась в мае 2014 года в Италии.

Ранее стало известно, что Кардашьян вместе с сестрами покинула семейный особняк в Калабасасе, чтобы Уэст смог забрать необходимые ему вещи.

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