Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян официально подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Page Six.

Эту информацию подтвердил ее адвокат Лаура Вассер.

При этом точная дата слушая по бракоразводному процессу неизвестна.

По данным TMZ, Кардашьян намерена добиваться совместной юридической и физической опеки над их четырьмя детьми Нортом, Сентом, Чикаго и Псаломом.

Свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста состоялась в мае 2014 года в Италии.

Ранее стало известно, что Кардашьян вместе с сестрами покинула семейный особняк в Калабасасе, чтобы Уэст смог забрать необходимые ему вещи.