Ефремова этапировали из СИЗО-5 Москвы обратно в белгородскую колонию

Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова этапировали из московского СИЗО-5 «Водник» обратно в исправительную колонию в Белгородской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК столицы Алексея Мельникова.

«Когда члены ОНК города Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по городу Москве, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», — рассказал Мельников

В начале февраля стало известно от этапировании актера из белгородской колонии в столичное СИЗО. В региональном УФСИН заявили, что Ефремов был доставлен в Москву для участия в следственных действиях. Также сообщалось, что артист пробудет в СИЗО-5 «Водник» в Москве не менее пяти месяцев.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 лет за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.