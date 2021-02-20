В Москве простились с Андреем Мягковым

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Новости культуры

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Актер Артем Быстров во время выноса гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Артем Быстров во время выноса гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Авангард Леонтьев во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Авангард Леонтьев во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Режиссер Алла Сигалова и актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Режиссер Алла Сигалова и актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Выноса гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Выноса гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Станислав Любшин во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Станислав Любшин во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Станислав Садальский во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Станислав Садальский во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Режиссер и педагог Николай Скорик во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Режиссер и педагог Николай Скорик во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актриса Вера Сотникова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актриса Вера Сотникова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Художественный руководитель Московского театра &laquo;Современник&raquo; Виктор Рыжаков во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Художественный руководитель Московского театра &laquo;Современник&raquo; Виктор Рыжаков во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актеры Владимир Краснов, Евгения Добровольская, художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина и режиссер Алла Сигалова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актеры Владимир Краснов, Евгения Добровольская, художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина и режиссер Алла Сигалова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актриса Ирина Апексимова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актриса Ирина Апексимова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Люди провожают аплодисментами гроб с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Люди провожают аплодисментами гроб с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года

В Москве простились с Андреем Мягковым

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Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошла в МХТ имени Чехова. Близкие люди, поклонники и коллеги по сцене проводили актера аплодисментами, сообщает ТАСС.

Попрощаться с артистом пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук театра «Практика» Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, режиссер Николай Скорик, актеры Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Вера Сотникова и многие другие.

«Трудно осознавать, это большая утрата. Я созванивался с ним, он хотел вернуться в театр, но здоровье не позволяло. А желание было. Светлая память большому мастеру и артисту», — сказал Сергей Женовач.

По завершении траурной церемонии гроб с телом артиста вынесли на улицу, актера проводили в последний путь аплодисментами.

После гражданской панихиды начнется отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Мягков будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Официальная причина смерти пока не названа. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Скончался 18 февраля на 83 году жизни.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова.

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