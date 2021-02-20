Вдова Андрея Мягкова не появилась на церемонии прощания с актером

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Новости культуры

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Актер Артем Быстров во время выноса гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Артем Быстров во время выноса гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Авангард Леонтьев во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Авангард Леонтьев во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Режиссер Алла Сигалова и актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Режиссер Алла Сигалова и актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Вынос гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Вынос гроба с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания у здания МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Станислав Любшин во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Станислав Любшин во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Станислав Садальский во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Станислав Садальский во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Режиссер и педагог Николай Скорик во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Режиссер и педагог Николай Скорик во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актриса Вера Сотникова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актриса Вера Сотникова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Художественный руководитель Московского театра &laquo;Современник&raquo; Виктор Рыжаков во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Художественный руководитель Московского театра &laquo;Современник&raquo; Виктор Рыжаков во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актеры Владимир Краснов, Евгения Добровольская, художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина и режиссер Алла Сигалова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актеры Владимир Краснов, Евгения Добровольская, художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина и режиссер Алла Сигалова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Художественный руководитель театра &laquo;Практика&raquo; Марина Брусникина во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с актером Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актриса Ирина Апексимова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актриса Ирина Апексимова во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Люди провожают аплодисментами гроб с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Люди провожают аплодисментами гроб с телом Андрея Мягкова после церемонии прощания в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Актер Евгений Киндинов во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени А.П.Чехова, 20 февраля 2021 года

Вдова Андрея Мягкова не появилась на церемонии прощания с актером

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Актриса Анастасия Вознесенская не посетила церемонию прощания со своим супругом, актером Андреем Мягковым, которая прошла в МХТ имени Чехова. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на театрального режиссера Марину Брусникину.

Она рассказала, что Вознесенская не может покидать квартиру из-за плохого самочувствия.

«По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется», — сказала Брусникина.

Она добавила, что рядом с артисткой а настоящее время находятся ее племянники.

Андрей Мягков умер 18 февраля на 83 году жизни. Официальная причина смерти пока не названа. Кинозрителям актер знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

В субботу, 20 февраля, в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым.

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