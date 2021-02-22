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Новости культуры

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Никита Джигурда с супругой &mdash; фигуристкой Мариной Анисиной, 2008 год Никита Джигурда с супругой &mdash; фигуристкой Мариной Анисиной, 2008 год

Никита Джигурда снова женился на Марине Анисиной

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Актер Никита Джигурда во второй раз женился на олимпийской чемпионке, фигуристке Марине Анисиной, сообщает «Рен ТВ».

Бракосочетание прошло в Грибоедовском ЗАГСе в Москве, одним из гостей церемонии стал бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Анисина и Джигурда состояли в браке с 2008 по 2016 годы, в отношениях родилось двое детей — сын Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада Анисина-Джигурда. Развод в 2016 году инициировала Анисина из-за неадекватного, по ее словам, поведения мужа. В 2020 году спортсменка и артист помирились и решили снова пожениться.

Ранее Джигурда ответил на внесение Киркорова в «черный список» Литвы.

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