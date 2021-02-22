Глава Минкульта выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Градовой

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Екатерины Градовой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уход Градовой из жизни Любимова назвала прискорбной новостью для мира театра и кино. «Ее многогранная творческая жизнь обогатила отечественную культуру, привнесла яркие краски в театральное искусство и кинематограф», — сказала Любимова. «В памяти своих преданных зрителей она навсегда останется настоящим мастером с особой внутренней силой и уникальным обаянием», — заключила она.

Всесоюзная известность к Екатерине Градовой пришла в 1973 году, когда она исполнила роль радистки Кэт в телефильме Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Позже актриса сыграла в телефильме «Место встречи изменить нельзя». Служила в Московском академическом театре сатиры.

Смерть заслуженной артистки РСФСР подтвердила 22 февраля ее дочь Мария Миронова.