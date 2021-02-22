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Новости культуры

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Екатерина Градова в картине &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo; (1974) Екатерина Градова в картине &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo; (1974)
Екатерина Градова и Вячеслав Тихонов на съемках картины &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo;, 1974 год Екатерина Градова и Вячеслав Тихонов на съемках картины &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo;, 1974 год
Екатерина Градова &laquo;Осенние свадьбы&raquo; (1967) Екатерина Градова &laquo;Осенние свадьбы&raquo; (1967)
Екатерина Градова в фильме &laquo;Место встречи изменить нельзя&raquo; (1979) Екатерина Градова в фильме &laquo;Место встречи изменить нельзя&raquo; (1979)
Екатерина Градова и Александр Ширвиндт в спектакле &laquo;Чудак&raquo; театра Сатиры, 1980 год Екатерина Градова и Александр Ширвиндт в спектакле &laquo;Чудак&raquo; театра Сатиры, 1980 год
Екатерина Градова в телефильме &laquo;Таланты и поклонники&raquo; (1971) Екатерина Градова в телефильме &laquo;Таланты и поклонники&raquo; (1971)
Екатерина Градова и Вячеслав Тихонов в фильме &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo; (1974) Екатерина Градова и Вячеслав Тихонов в фильме &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo; (1974)
Кадр из фильма &laquo;Осенние свадьбы&raquo; (1967) Кадр из фильма &laquo;Осенние свадьбы&raquo; (1967)
Екатерина Градова в фильме &laquo;Собака Баскервилей&raquo; (1971) Екатерина Градова в фильме &laquo;Собака Баскервилей&raquo; (1971)
Екатерина Градова в телефильме &laquo;Гнездо глухаря&raquo; (1987) Екатерина Градова в телефильме &laquo;Гнездо глухаря&raquo; (1987)
Екатерина Градова с дочерью Марией Мироновой и внуком Екатерина Градова с дочерью Марией Мироновой и внуком

Глава Минкульта выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Градовой

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Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Екатерины Градовой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уход Градовой из жизни Любимова назвала прискорбной новостью для мира театра и кино. «Ее многогранная творческая жизнь обогатила отечественную культуру, привнесла яркие краски в театральное искусство и кинематограф», — сказала Любимова. «В памяти своих преданных зрителей она навсегда останется настоящим мастером с особой внутренней силой и уникальным обаянием», — заключила она.

Всесоюзная известность к Екатерине Градовой пришла в 1973 году, когда она исполнила роль радистки Кэт в телефильме Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Позже актриса сыграла в телефильме «Место встречи изменить нельзя». Служила в Московском академическом театре сатиры.

Смерть заслуженной артистки РСФСР подтвердила 22 февраля ее дочь Мария Миронова.

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