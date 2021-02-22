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Новости культуры

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Российскому актеру на три года запрещен въезд на Украину

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Российскому актеру на три года запрещен въезд на Украину из-за поездки в Крым, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы страны.

Известно, что гражданин России прилетел в киевский аэропорт «Борисполь» рейсом из Дубая. По словам украинских пограничников, актер посещал Крым в июне 2017 года. «Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину», — уточнили в погранслужбе.

Имя и фамилию артиста в ведомстве не называют.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает. «Черный список» деятелей культуры украинский минкульт впервые представил в 2015 году.

Ранее Солисту «Песняров» запретили въезд на Украину.

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