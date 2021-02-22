Источник назвал причину смерти актрисы Екатерины Градовой

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла из-за инсульта. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы.

Как сказал источник, еще накануне артистка чувствовала себя хорошо, несмотря на то, что у нее были хронические заболевания, например, диабет.

Отмечается, что когда Градовой вызвали скорую, артистку доставили в больницу на срочную операцию. Тем не менее актриса скончалась.

Ранее стало известно, что звезда «Семнадцати мгновений весны» Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни.