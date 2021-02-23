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Новости культуры

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Екатерина Градова в телефильме &laquo;Гнездо глухаря&raquo; (1987) Екатерина Градова в телефильме &laquo;Гнездо глухаря&raquo; (1987)

Градову похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля

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Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища 24 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Екатерина Георгиевна Градова - прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой будет похоронена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля», — уточнил он.

22 февраля стало известно о смерти звезды «Семнадцати мгновений весны» Екатерины Градовой, ей было 74 года.

Источник, близкий к семье актрисы, сообщал, что Градова умерла от инсульта.

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