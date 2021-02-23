Градову похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища 24 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Екатерина Георгиевна Градова - прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой будет похоронена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля», — уточнил он.

22 февраля стало известно о смерти звезды «Семнадцати мгновений весны» Екатерины Градовой, ей было 74 года.

Источник, близкий к семье актрисы, сообщал, что Градова умерла от инсульта.