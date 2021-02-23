Разгадан «код Леонардо да Винчи»

Международная группа ученых под руководством профессора Политехнического университета в Милане Пьера Джорджио Ригетти утверждает, что разгадала загадку стиля Леонардо да Винчи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на одного из участников проекта Глеба Зильберштейна, работающего в Израиле.

По его словам, в картинах с изображениями Мадонны с Иисусом объекты расположены по кругу, что пришло из арабской и персидской традиции и стало отличительной чертой работ Леонардо да Винчи и его последователей.

«Можно с уверенностью сказать, что эта «печать да Винчи» являлась своего рода трафаретом для произведений его школы Леонардо, то есть своего рода «кодом Да Винчи», — сказал Зильберштейн.

Ученый уточнил, что после падения Константинополя на ортодоксальную церковную иконопись сильно повлияла восточная культура, что сказалось на искусстве Ренессанса.

Ранее ученые разгадали смысл таинственного рисунка да Винчи.