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Новости культуры

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Жерару Депардье предъявили обвинения в изнасиловании и домогательствах

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Французскому актеру Жерару Депардье было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.

Как отмечается, обвинения были предъявлены еще в декабре.

С обвинением в адрес актера выступила молодая актриса, по ее словам инцидент произошел летом 2018 года. Следствие было прекращено в июне 2019 года, поскольку не был обнаружен состав преступления. Актер опровергал обвинения со стороны девушки.

В августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. В октябре сообщалось о возобновлении расследования.

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