Адвокат рассказал о наследстве Екатерины Градовой

Адвокат Тимур Маршани рассказал о наследстве скончавшейся актрисы Екатерины Градовой, передает Teleprogramma.pro.

Известно, что при отсутствии завещания муж, дочь и приемный сын артистки становятся наследниками первой очереди и могут получить одну треть наследства в равных частях. «Кроме того, нужно помнить о выделении супружеской доли, при которой по закону о наследовании супруг имеет право на 50 процентов имущества», — уточнил адвокат.

По данным РИА «Новости», у Екатерины Градовой остались дом под Владимиром и три квартиры, одна из которых находится во Владимире, а две — в Москве.

О смерти 74-летней Градовой стало известно 22 февраля. Похороны звезды «Семнадцати мгновений весны» пройдут 24 февраля на Троекуровском кладбище.