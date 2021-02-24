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Новости культуры

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Вдова актера Писаренко назвала причину его смерти

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Вдова скончавшегося актера Дмитрия Писаренко Лариса Бережная подтвердила смерть артиста в соцсетях, сообщает «Рен ТВ».

По словам Бережной, причиной смерти Писаренко стали проблемы с сердцем. «У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать», — рассказала она.

О времени и месте прощания родные артиста сообщат позднее.

О смерти 61-летнего Дмитрия Писаренко стало известно 24 февраля.

Родственники сообщили, что мужчина страдал острым панкреатитом (воспаление поджелудочной железы).

Дмитрий Писаренко снимался в фильмах «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Ревизор», «Оленья охота», «Золото» и т. д.

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