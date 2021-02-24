Сербского «Холопа» Биковича поздравили с получением российского гражданства

Член комитета Госдумы по культуре и режиссер Владимир Бортко поздравил Милоша Биковича с этим событием. Он отметил, что страна приобрела нового гражданина, которого многие знают и любят.

«Он стал гражданином великой страны. По конституции, любой человек может рассчитывать на российское гражданство. Другое дело — дадут ему или нет. Но, в принципе, любой человек может попросить гражданство и получить его, почему нет? А если он сыграл и сыграл хорошо, насколько я понимаю, то тем более — и ему хорошо, и нам. Мы приобрели не просто еще одного гражданина, а гражданина, которого знают все и любят», — рассказал Бортко «Газете.Ru».

Присоединился к поздравлениям режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко.

«Я рад, что Милош Бикович получил российское гражданство. Я не думаю, что он благодаря мне его получил, а все-таки благодаря указу президента. Но если так, то я рад, что поспособствовал тому, что Милош Бикович теперь российский гражданин», — заявил режиссер.

Милош Бикович получил сегодня гражданство России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Актер получил известность, исполнив главную роль в самом кассовом российском фильме «Холоп», он также знаком зрителям по киноленте «Лед» и сериалам «Магомаев» и «Отель «Элеон».