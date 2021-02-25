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Новости культуры

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Картину Ван Гога впервые покажут публике

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Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» будет впервые показана публике с момента ее создания, сообщает ARTnews.

Полотно будет выставлено на торгах Sotheby's в Париже, перед этом ее продемонстрируют широкой публике в Амстердаме, Гонконге и французской столице.

Картину продадут за €5-8 млн, указано в сообщении.

«Уличная сцена на Монмартре» была написана Ван Гогом в 1887 году. Она находилась в частной коллекции в 1920 году, он с тех пор остается в одной семье и никогда не демонстрировалась публично.

В 2020 году полотно Винсента Ван Гога «Пейзаж с крестьянским домом» было продано за €15 млн.

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