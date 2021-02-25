Познер объяснил заявления о «негативном влиянии» православия на Россию

Телеведущий Владимир Познер объяснил свои заявления о «негативном влиянии» православия на развитие России в интервью YouTube-каналу «Серафим».

Познер отметил, что, по его мнению, различные направления христианства оказали разное влияние на исповедующие их народы.

«С моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных — хуже всех», – заявил журналист.

Несогласие с аргументом Познера выразил протоиерей Александр Абрамов. По его словам, столица православной Византии Константинополь был не менее развит, чем католический Лондон, а царская Россия в начале XX века была «очень динамичной» страной.

Представитель РПЦ добавил, что проблемы современной России связан с особенностями ее исторического пути, а не с православной верой.

Ранее Познер назвал главной проблемой России советский менталитет.