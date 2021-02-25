Наталья Штурм хочет выкупить «нехорошую» квартиру покойной Легкоступовой

Подруга певицы Валентины Легкоступовой, певица Наталья Штурм в беседе с ФАН заявила, что может выкупить квартиру покойной артистки.

Известно, что вдовец Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, сменил замки в ее жилье и занял положенную ему по суду четверть жилплощади. Другая часть досталась детям звезды. Штурм считает, что единственный способ урегулировать споры о наследстве – продать квартиру певицы и отдать Фирсову его часть денег. «Квартира уже получила «историю». История нехорошая. Напрашивается булгаковское «нехорошая квартира». Продать ее будет непросто», — уверена Штурм.

Она готова рассмотреть вариант покупки квартиры, но не по рыночной, а по договорной цене. Кроме того, она предложила детям певицы занять свою часть жилплощади, чтобы Фирсову было неудобно жить в квартире. «Им нужно заехать в квартиру Вали: Матвею с девушкой и их друзьями, Анетте с двумя детьми и мужем, могу дать еще двух алабаев, двухметрового удава (друзья одолжат), попугая ару и обезьянку», — предложила Штурм.

Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года, ей было 54 года. Она скончалась в больнице из-за последствий травмы головы.

Ранее вдовец Легкоступовой раскрыл ее последнюю просьбу.