Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Наталья Штурм хочет выкупить «нехорошую» квартиру покойной Легкоступовой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Подруга певицы Валентины Легкоступовой, певица Наталья Штурм в беседе с ФАН заявила, что может выкупить квартиру покойной артистки.

Известно, что вдовец Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, сменил замки в ее жилье и занял положенную ему по суду четверть жилплощади. Другая часть досталась детям звезды. Штурм считает, что единственный способ урегулировать споры о наследстве – продать квартиру певицы и отдать Фирсову его часть денег. «Квартира уже получила «историю». История нехорошая. Напрашивается булгаковское «нехорошая квартира». Продать ее будет непросто», — уверена Штурм.

Она готова рассмотреть вариант покупки квартиры, но не по рыночной, а по договорной цене. Кроме того, она предложила детям певицы занять свою часть жилплощади, чтобы Фирсову было неудобно жить в квартире. «Им нужно заехать в квартиру Вали: Матвею с девушкой и их друзьями, Анетте с двумя детьми и мужем, могу дать еще двух алабаев, двухметрового удава (друзья одолжат), попугая ару и обезьянку», — предложила Штурм.

Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года, ей было 54 года. Она скончалась в больнице из-за последствий травмы головы.

Ранее вдовец Легкоступовой раскрыл ее последнюю просьбу.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.