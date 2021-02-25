«Приходилось на вокзале ночевать»: Апина вспомнила о карьере в «Комбинации»

Солистки группы «Комбинация» Алена Апина и Татьяна Иванова на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым вспомнили о начале карьеры.

По словам Апиной, в конце 1980-х годов их продюсер Александр Шишинин ради успеха группы продал машину и перевез артисток из Саратова в Москву. Сперва они жили в гостинице с видом на Кремль. «Деньги от машины заканчивались, и номера стали падать по уровню комфорта. А потом было и такое, что приходилось на вокзале ночевать», — цитирует Апину РИА «Новости».

В настоящее время исполнительницы хитов American Boy, «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер» и др. выступают на ретро-концертах и корпоративах. В июне 2018 года Апина и Иванова сняли клип на совместную песню «Последняя поэма».

Ранее Алена Апина отреагировала на попадание в черный список Украины.