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Новости культуры

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Певец Филипп Киркоров во время выступления на музыкальном фестивале &laquo;Жара&raquo; в Баку, июль 2019 года Певец Филипп Киркоров во время выступления на музыкальном фестивале &laquo;Жара&raquo; в Баку, июль 2019 года

Киркоров задолжал приставам 70 млн рублей

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Поп-исполнитель Филипп Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 млн руб., пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов.

Сообщается, что на Киркорова возбуждено исполнительное производство за задолженность по кредитным платежам более чем на 69,5 млн руб. В эту задолженность не входит ипотечная.

Также на артиста составлено семь актов по административным правонарушениям на сумму 29 тыс. руб.

Сам Филипп Киркоров сообщения о долгах пока не комментировал.

Ранее Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву.

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