Киркоров задолжал приставам 70 млн рублей

Поп-исполнитель Филипп Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 млн руб., пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов.

Сообщается, что на Киркорова возбуждено исполнительное производство за задолженность по кредитным платежам более чем на 69,5 млн руб. В эту задолженность не входит ипотечная.

Также на артиста составлено семь актов по административным правонарушениям на сумму 29 тыс. руб.

Сам Филипп Киркоров сообщения о долгах пока не комментировал.

Ранее Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву.