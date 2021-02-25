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Новости культуры

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Леди Гага на MTV Video Music Awards 2020 Леди Гага на MTV Video Music Awards 2020

Выгульщика собак Леди Гаги тяжело ранили на улице

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Выгульщик собак певицы Леди Гаги Райан Фишер был тяжело ранен четырьмя выстрелами в грудь на улице в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Двое нападавших, которых описывают как темнокожих мужчин в кепках, украли двух из троих французских бульдогов звезды — Коджи и Густаво. Третья собака, Мисс Азия, была найдена полицией. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.

Фишера доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Мужчина заботился о собаках певицы во время ее поездки в Италию.

Ранее участник лейбла Канье Уэста рассказал о покушении.

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