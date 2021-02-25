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Новости культуры

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Кадр из фильма &laquo;Армия мертвецов&raquo; (2021) Кадр из фильма &laquo;Армия мертвецов&raquo; (2021)

Зак Снайдер показал первый трейлер «Армии мертвецов»

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Режиссер Зак Снайдер представил первый трейлер фильма ужасов «Армия мертвецов».

По сюжету, живые мертвецы захватывают Лас-Вегас — в трейлере можно заметить узнаваемые виды города-курорта и привычных для его улиц персонажей, например, двойников Элвиса Пресли. На фоне этого главный герой фильма планирует совершить крупное ограбление, в чем ему помогает команда наемников.

Главные роли в «Армии мертвецов» исполнили Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Хироюки Санада и др.

Премьера картины состоится на стриминговом сервисе Netflix 21 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что Зак Снайдер хотел влюбить Бэтмена в Лоис Лэйн в своей версии «Лиги справедливости».

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