ФАС завела дело против Моргенштерна из-за непристойной рекламы в ролике

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении законов о рекламе против рэпера Моргенштерна. Дело было заведено из-за ролика музыканта «Клипа за 10 лямов», в котором рекламируется кредитная карта «Альфа-Банка», сообщает сайт ФАС.

В ведомстве заявили, что «созданный в рекламе образ сотрудников АО «Альфа-Банк» (девушек) выглядит вызывающим и является непристойным», так как «вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье». «Созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», — сказано в сообщении.

В заявлении ФАС отдельно упомянули сцену из клипа, в которой Моргенштерн проводит между грудей одной из «сотрудниц банка» выданной ему банковской картой, имитируя платеж через терминал. В регуляторе указали, что такие действия музыканта «унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом».

В ФАС считают такое поведение рэп-исполнителя, а также показ среднего пальца артистом, распитие в кадре алкоголя, нарушениями российского законодательства.

Кроме того, регулятор не устроило использование в клипе эпитета «лучший банк страны», а также то, что Моргенштерн обращался к несовершеннолетним с призывом попросить родителей завести им карту.

За нарушение требований закона «О рекламе» рекламодателю могут выписать штраф в размере 100–500 тыс. руб.

Директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-Банка» Алексей Гиязов, комментируя возбуждение этого дела, заявил РБК, что ролик Моргенштерна, который был опубликован на YouTubе-канале рэпера, рекламой не является. По его словам, это мнение блогера, его собственный контент. «Если ФАС все-таки посчитает, что интеграция в контент блогера нарушает закон «О рекламе», будем оспаривать в обычном порядке», — сказал представитель банка.