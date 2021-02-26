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Новости культуры

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Express назвала «позором ЕС» вакцинацию итальянской певицы «Спутником V»

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Журналист Тим Макналти высказался после информации о том, что итальянская певица Анна Мария Кьюри прошла вакцинацию от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V». Свои мнением он поделился в статье в газете Express.

Он отметил, что певица сделал прививку во время гастролей по России. Кроме того, она раскритиковала действия европейских властей по организации кампании по вакцинации населения от COVID-19 и назвала это «унизительным».

В ходе беседы с телеканалом RT предложила организовать поставки российской вакцины в Европу, чтобы страны могли быстрее вернуться к нормальной жизни.

По мнению Макналти, вакцинация певицы стала «позором для ЕС». Журналист добавил, что Хорватия уже готовится к приобретению «Спутника V», аналогичные действия предпринимают и власти Словакии.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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