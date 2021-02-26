СМИ узнало о состоянии избитого в Москве музыканта «Машины времени» и «Квартала»

РЕН ТВ рассказал о состоянии музыканта групп «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского, которого неизвестные избили в Москве.

Телеканал отмечает, что музыкант ближайшие несколько дней должен будет провести в больнице.

По данным СМИ, врачи диагностировали Дитковскому перелом лицевой кости со смещением. На данный момент музыканта готовят к операции.

Ранее стало известно, что Александр Дитковский был избит на парковке на Комсомольском проспекте в районе 21.00. Злоумышленников ищет полиция.

Александр Дитковский играет на духовых инструментах и с 1992 года является участником группы «Квартал», а с 2003 года — директором музыкального коллектива. При этом он также выступает с группой «Машина времени» в качестве сессионного музыканта с 2004 года. Он также сотрудничал с группами «Сплин», «Би-2», а также музыкантами Земфирой, Валерием Сюткиным, Валерием Меладзе, Николаем Басковым.