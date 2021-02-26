Эмма Уотсон взяла перерыв в кино ради бойфренда

Британская актриса Эмма Уотсон решила взять перерыв в своей кинокарьере ради возлюбленного Лео Александра Робинтона. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник издания отметил, что актриса намерена проводить больше времени со своим бойфрендом.

По предположениям собеседника, Уотсон могла начать серьезно задумываться о создании семьи.

Уотсон и Робинтон состоят в романтических отношениях 18 месяцев. Зимой возлюбленные провели несколько недель на Ибице. На данный момент пара проживает в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что Робинтон в прошлом занимался бизнесом по легальной продаже марихуаны, который оставил в 2020 году.