Полиция начала проверку после избиения музыканта «Машины времени»

Полиция организовала доследственную проверку по факту избиения музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского В Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Начата доследственная проверка по факту избиения музыканта Александра Дитковского неизвестными на парковке», — рассказал он.

По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что музыкант был избит на парковке на Комсомольском проспекте в районе 21.00. По данным СМИ, врачи диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением, ему придется провести некоторое время в больнице.