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Новости культуры

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Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов

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Скончался актер Вячеслав Голоднов, сыгравший роль доминошника в фильме «Ворошиловский стрелок». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Калужский областной драматический театр, где работал артист.

Голоднов умер 25 февраля на 73-м году жизни. О дате и времени прощания неизвестно.

Актер работал в Калужском драматическом театре с 2005 года. Он играл в спектаклях «Если любишь — найди», «За двумя зайцами», «Шоу для настоящих леди». Также он снялся в роли доминошника в фильме «Ворошиловский стрелок», съемки которого происходили в Калуге.

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