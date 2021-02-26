Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов

Скончался актер Вячеслав Голоднов, сыгравший роль доминошника в фильме «Ворошиловский стрелок». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Калужский областной драматический театр, где работал артист.

Голоднов умер 25 февраля на 73-м году жизни. О дате и времени прощания неизвестно.

Актер работал в Калужском драматическом театре с 2005 года. Он играл в спектаклях «Если любишь — найди», «За двумя зайцами», «Шоу для настоящих леди». Также он снялся в роли доминошника в фильме «Ворошиловский стрелок», съемки которого происходили в Калуге.