ФБР занялось похищением собак Леди Гаги

Федеральное бюро расследований (ФБР) занялось расследованием похищения собак певицы Леди Гаги, сообщает The Sun.

Агенты ФБР выясняют, носило ли похищение политический характер и было ли связано с тем, что певица выступала на инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2021 года. «Леди Гага — знаменитость, но также она пела на инаугурации Джо Байдена, что выводит дело на новый уровень», — говорит знакомый с ходом расследования источник.

На выгульщика французских бульдогов артистки Райана Фишера напали 25 февраля. Двух из животных украли, третьему удалось сбежать. Позже в СМИ появилась информация о том, что за собак потребовали выкуп в размере $500 тыс.

Леди Гага заявила, что может выплатить такую сумму за возвращение питомцев.