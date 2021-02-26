Новый худрук «Гоголь-центра» Агранович вступает в должность

Новый художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Алексей Агранович вступает в должность 26 февраля, сообщает ТАСС.

Контракт с предыдущим худруком Кириллом Серебренниковым истек 25 февраля. «Гоголь-центр» со всех точек зрения — организм живой, здоровый и энергичный. Организм этот закаленный, говоря сегодняшним языком, обладает большим запасом антител и готов решать любые задачи», — говорил Агранович о театре ранее.

26 февраля в театре состоится первая премьера 2021 года — здесь покажут постановку о писателе Владимире Одоевском «Человек без имени» Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова. Автором пьесы стал драматург Валерий Печейкин.

Ранее Серебренников отреагировал на назначение нового худрука «Гоголь-центра».