Трейлер фильма «Мортал Комбат» побил рекорд просмотров среди «жестких» роликов

Трейлер фильма «Мортал Комбат» побил рекорд просмотров среди red-band-трейлеров — роликов с демонстрацией сцен жестокости.

Об этом сообщает Deadline За первую неделю первый трейлер фильма «Мортал Комбат» на разных площадках просмотрели более 116 млн раз.

Ранее рекорды среди таких трейлеров устанавливали «Логан» и вторая часть «Дэдпула».

Премьера фильма «Мортал Комбат» — экранизации одноименной компьютерной игры — запланирована на 16 апреля.

Ранее Зак Снайдер показал первый трейлер «Армии мертвецов».