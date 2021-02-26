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Новости культуры

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Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021) Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)

Трейлер фильма «Мортал Комбат» побил рекорд просмотров среди «жестких» роликов

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Трейлер фильма «Мортал Комбат» побил рекорд просмотров среди red-band-трейлеров — роликов с демонстрацией сцен жестокости.

Об этом сообщает Deadline За первую неделю первый трейлер фильма «Мортал Комбат» на разных площадках просмотрели более 116 млн раз.

Ранее рекорды среди таких трейлеров устанавливали «Логан» и вторая часть «Дэдпула».

Премьера фильма «Мортал Комбат» — экранизации одноименной компьютерной игры — запланирована на 16 апреля.

Ранее Зак Снайдер показал первый трейлер «Армии мертвецов».

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