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Новости культуры

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«Одноклассники» сняли первый собственный сериал

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Социальная сеть «Одноклассники» сняла первый собственный сериал «Пять с плюсом», сообщает пресс-служба платформы.

Главные роли в сериале Дины Штурмановой («Интерны», «Универ») сыграли Лукерья Ильяшенко, Артем Цуканов, Юлия Франц, Дмитрий Ендальцев и Артем Ешкин. По сюжету молодая пара решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Как обещают авторы, герои научатся брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.

Всего в «Пять с плюсом» 10 эпизодов, они будут выходить раз в неделю.

Премьера комедийного сериала приурочена к 15-летию соцсети и запланирована на 25 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что трейлер фильма «Мортал Комбат» побил рекорд просмотров среди «жестких» роликов.

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