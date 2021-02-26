Названа дата объявления участника «Евровидения-2021» от России

Знакомый с ситуацией источник назвал в беседе с телеканалом «360» дату объявления представителя России, который выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021».

Имя исполнителя станет известно 8 марта. Тогда же будет выбрана песня, с которой он будет представлять страну. Утверждается, что ее определят в прямом эфире, который проведет Яна Чурикова.

По словам инсайдера, в 2021 году нет открытого отбора конкурсантов, а артист или группа, скорее всего, уже выбраны. Предположительно, это будет коллектив Little Big, который должен был представлять Россию на песенном конкурсе в 2020 году. Тогда «Евровидение» было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Евровидение-2021» пройдет в Нидерландах с 18 по 22 мая.

Ранее Филипп Киркоров назвал предложение отстранить Белоруссию от «Евровидения» пиаром.