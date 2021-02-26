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Новости культуры

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Ариан Романовский стал новым главным редактором Tatler Россия

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Новым главным редактором журнала Tatler Россия стал Ариан Романовский, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Conde Nast.

Романовский заменит на этом посту Ксению Соловьеву. «Ариан — идеальный кандидат на пост главного редактора Tatler, одной из самых желанных и самых непростых вакансий на российском медийном рынке», — прокомментировала назначение Анита Гиговская, президент и генеральный директор Condе Nast Россия.

Романовский окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2008 году пришел в Conde Nast в 2008 году в качестве стажера редакции, позже был редактором сайта. После этого работал в GQ, Super, Harper's Bazaar, Grazia. В 2018 году вернулся в Conde Nast на позицию редактора светской хроники журнала Tatler.

Ранее сообщалось, что Ксения Соловьева стала новым главным редактором Vogue Россия.

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