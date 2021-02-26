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Новости культуры

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Названа дата прощания с актером Вячеславом Голодновым

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В Калужском областном драматическом театре назвали дату прощания с актером Вячеславом Голодновым, передает ТАСС.

Прощание состоится в субботу, 27 февраля, в 12.00 по московскому времени в здании театра.

Голоднов начал работу в Калужском драмтеатре в 2005 году, играл в спектаклях «За двумя зайцами», «Если любишь — найди», «Шоу для настоящих леди». Кинозрителю Вячеслав Голоднов знаком по роли доминошника в фильме «Ворошиловский стрелок», снимавшемся в Калуге.

Актер умер 25 февраля на 73-м году жизни.

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