Стали известны гонорары российских звезд во время пандемии

Полина Гагарина, Светлана Лобода и Дмитрий Билан стали самыми высокооплачиваемыми эстрадными звездами в России во время пандемии коронавируса, пишет сайт kp.ru.

Как сообщает издание, за свои артисты получают до шести млн рублей.

Лидерами среди актеров кино являются Александр Петров, Павел Деревянко и Светлана Ходченкова. Они зарабатывают по 150-300 тыс. руб. за смену.

При этом артисты театра получают намного меньше. К примеру, оклад Кристины Асмус в Театре имени Ермоловой составляет 22 тыс. руб. в месяц. Сын Дмитрия Нагиева Кирилл, который работает в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, имеет аналогичные гонорары. При этом в Театре сатиры актерам могут платить по 300 тыс. руб. в месяц.

Издание отмечает, что гонорары артистов в ходе пандемии не сильно снизились, хотя у них стало меньше возможностей зарабатывать.