Украденных собак Леди Гаги вернули, пишут СМИ

Найдены две похищенные собаки американской певицы Леди Гаги. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Двух французских бульдогов Коджи и Густава привела в полицейский участок в Лос-Анджелесе женщина. Отмечается, что собаки не пострадали и уже переданы команде артистки.

Близкие к Гаге источники заявили, что певица расплакалась, узнав о найденных питомцах.

В настоящее время неясно, получит ли женщина вознаграждение в размере $500 тыс., которое предложила Гага за возвращение собак.

На выгульщика французских бульдогов артистки Райана Фишера напали 25 февраля. Двух из животных украли, третьему удалось сбежать. При нападении Фишера ранили из пистолета. Делом о похищении собак занялось ФБР.