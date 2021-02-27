Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову госпитализировали с тяжелым течением COVID-19

В Москве срочно госпитализировали 95-летнюю народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову из-за тяжелого течения коронавируса и поражения легких. Об этом ТАСС рассказал представитель Лядовой Виталий Мирошников.

По его словам, Лядову госпитализировали с коронавирусом, у нее поражены легкие на 75%. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой.

Лядова является членом Союза композиторов и Фонда мира и имеет множество наград из званий, среди которых: орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орден Почета, Орден Дружбы и т.д.