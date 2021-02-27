Канье Уэст потратил $12 млн на свою предвыборную кампанию

Американский рэпер Канье Уэст, который баллотировался в президенты США, потратил больше $12 млн из собственных средств на избирательную компанию. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на отчет для Федеральной избирательной комиссии США.

Всего на кампанию было потрачено $13,2 млн, $12,5 внес сам кандидат. $7,5 млн ушли на выплаты, необходимые для внесения имени рэпера на избирательные бюллетени в разных штатах. Кроме того, в $210 тысяч обошелся разворот с рекламой, призывавшей отдать свой голос за Уэста, в газете New York Times.

Тем не менее, за рэпера проголосовали всего 66 тысяч избирателей.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом.