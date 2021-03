Экс-участница российской группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash.

38-летнюю артистку волонтеры нашли в ее квартире. Утверждается, что в последнее время она страдала от болей в спине и практически не вставала. У нее была 3 группа инвалидности.

Анна Кастельянос также была актрисой, дизайнером, моделью. В составе Little Big работала над первым альбомом группы под названием With Russia From Love. Покинула группу в 2016 году.