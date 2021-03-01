В Кремле не стали комментировать ситуацию с памятником на Лубянке в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение мэра Москву Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь без памятника и само голосование по выбору монумента.

«Не комментировали начало обсуждения, не будем и конец», — сказал представитель Кремля.

25 февраля на портале «Активный гражданин» началось голосование, в котором жителям Москвы предлагалось сделать выбор между монументами Феликса Дзержинского и Александра Невского. В опросе поучаствовали более 100 тысяч москвичей.

26 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об остановке голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади. Он отметил, что считает правильным на данный момент оставить площадь в нынешнем виде, без памятника.