«Будешь вечна в наших клипах»: Little Big отреагировали на смерть Анны Каст

Участники российской панк-группы Little Big отреагировали на смерть Анны Кастельянос (Каст) — одной из основательниц проекта.

В Instagram музыканты напомнили, что группа Little Big началась почти 8 лет назад с трех человек: Кастельянос, Ильи Прусикина и Олимпии Ивлевой. «Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все», — пишут Little Big, называя Кастельянос «маленьким человеком с большой историей».

Фронтмен группы Илья Прусикин также поделился траурным постом в личном Instagram. «В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе... Для меня она всегда жива!» — написал он.

Анна Кастельянос была найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.

Ранее мать ухаживавшей за Кастельянос волонтера рассказала о состоянии 39-летней артистки перед смертью.