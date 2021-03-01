Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Олег Яковлев, Анна Кастельянос и Юля Волкова Олег Яковлев, Анна Кастельянос и Юля Волкова
Анна Кастельянос и Леонид Ярмольник Анна Кастельянос и Леонид Ярмольник
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Анна Кастельянос и Дана Борисова Анна Кастельянос и Дана Борисова
Анна Кастельянос и Сергей Зверев Анна Кастельянос и Сергей Зверев
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Анна Кастельянос Анна Кастельянос

«Будешь вечна в наших клипах»: Little Big отреагировали на смерть Анны Каст

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Участники российской панк-группы Little Big отреагировали на смерть Анны Кастельянос (Каст) — одной из основательниц проекта.

В Instagram музыканты напомнили, что группа Little Big началась почти 8 лет назад с трех человек: Кастельянос, Ильи Прусикина и Олимпии Ивлевой. «Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все», — пишут Little Big, называя Кастельянос «маленьким человеком с большой историей».

Фронтмен группы Илья Прусикин также поделился траурным постом в личном Instagram. «В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе... Для меня она всегда жива!» — написал он.

Анна Кастельянос была найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.

Ранее мать ухаживавшей за Кастельянос волонтера рассказала о состоянии 39-летней артистки перед смертью.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.