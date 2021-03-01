Музыкальный критик Сергей Соседов ответил музыканту, обвинившему Земфиру в плагиате

Сергей Соседов считает, что название для своей новой пластинки Земфира ни у кого не заимствовала. При этом критик отметил, что само название альбома – «бордерлайн» – как термин в мире музыки сам по себе вторичен и неоригинален.

«Меня, честно говоря, удивила неоригинальность названия «borderline», что переводится как «пограничная линия». Песни хорошие у Земфиры, написаны в разных стилях – почему такое название, не знаю. Обложка альбома, в общем, тоже не оригинальна – в мире издавались десятки, если не сотни обложек с текстом на черном фоне. Название альбома неудачно, хотя альбом хороший – здесь Земфира не доработала, я считаю. У этого Лео тоже неоригинальное название, которое лежит на поверхности. Думаю, что таких названий уже много было – производное от «границы» используется в названиях многих песен, книг. Само слово очень избито. Название должно быть более ярким, сильным», – прокомментировал «Газете.Ru» музыкальный критик.

В конце февраля Земфира выпустила первый за восемь лет полноформатный студийный альбом под названием «бордерлайн». В него вошли 12 песен. «Бордерлайн» стал седьмым студийным альбомом певицы.