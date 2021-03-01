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Новости культуры

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Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Олег Яковлев, Анна Кастельянос и Юля Волкова Олег Яковлев, Анна Кастельянос и Юля Волкова
Анна Кастельянос и Леонид Ярмольник Анна Кастельянос и Леонид Ярмольник
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking Кадр из клипа группы Little Big&nbsp;- Everyday I'm drinking
Анна Кастельянос и Дана Борисова Анна Кастельянос и Дана Борисова
Анна Кастельянос и Сергей Зверев Анна Кастельянос и Сергей Зверев
Анна Кастельянос Анна Кастельянос
Анна Кастельянос Анна Кастельянос

Стали известны результаты вскрытия экс-участницы Little Big Анны Каст

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Причиной смерти экс-участницы российской группы Little Big Анны Кастельянос (Анны Каст) стала кардиомиопатия, пишет Life со ссылкой на собственный источник, знакомый с результатами вскрытия.

Для этого заболевания сердца характерно повреждение миокарда и появление изменений в строении сердечной мышцы. Вызванная кардиомиопатией сердечная недостаточность может привести к летальному исходу.

39-летняя Анна Кастельянос была найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.

Ранее на ее смерть отреагировали бывшие коллеги по группе Little Big. Анна Каст была одной из основательниц коллектива и покинула его в 2016 году.

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