Стали известны результаты вскрытия экс-участницы Little Big Анны Каст

Причиной смерти экс-участницы российской группы Little Big Анны Кастельянос (Анны Каст) стала кардиомиопатия, пишет Life со ссылкой на собственный источник, знакомый с результатами вскрытия.

Для этого заболевания сердца характерно повреждение миокарда и появление изменений в строении сердечной мышцы. Вызванная кардиомиопатией сердечная недостаточность может привести к летальному исходу.

39-летняя Анна Кастельянос была найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.

Ранее на ее смерть отреагировали бывшие коллеги по группе Little Big. Анна Каст была одной из основательниц коллектива и покинула его в 2016 году.