Майкл Джей Фокс опубликовал тизер сериала о создании трилогии «Назад в будущее»

Актер Майкл Джей Фокс, исполнявший главную роль в киносаге «Назад в будущее», опубликовал в Twitter тизер документального сериала о создании трилогии Роберта Земекиса.

Дату премьеры артист сообщать не стал. «Скоро», — кратко подписал ролик он.

В коротком видео можно увидеть спортивную машину DeLorean DMC-12, которая в оригинальном фильме была превращена в машину времени.

Известно, что в съемках документального сериала приняли участие все актеры трилогии. Фильм выйдет на телеканале Discovery.

Ранее Майкл Джей Фокс рассказал о том, как болезнь Паркинсона повлияла на его жизнь и работу.