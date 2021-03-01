Женя Огурцова из «Ранеток» станет матерью во второй раз

Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова рассекретила вторую беременность в Instagram.

Певица не стала рассказывать, на каком сроке беременности сейчас находится и когда станет матерью. «Несмотря на то, что беременность была запланированная, я весь вечер не могла поверить в это и постоянно спрашивала подругу, реально ли это происходит», — поделилась она.

У Огурцовой растет пятилетний сын Марк, рожденный в браке с музыкантом Павлом Авериным. Певица замужем за музыкантом и продюсером Николаем Осиповым.

Группа «Ранетки» существовала с 2005 по 2013 год, ее участницы были героинями одноименного сериала. В 2009 году российские певицы выступали на разогреве у Бритни Спирс.