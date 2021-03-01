Подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени» отправили под арест

Арестованы трое подозреваемых в избиении музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она рассказала, что суд удовлетворил ходатайство дознавателя и заключил под стражу троих молодых людей, которые ранее были задержаны полицией по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу.

В пятницу, 26 февраля, стало известно, что музыканта избили вечером на парковке на Комсомольском проспекта. По данным СМИ, врачи диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением.

По данному факту завели два уголовных дела.

Ранее Дитковский рассказал о своих травмах.