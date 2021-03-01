Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

Появились первые кадры сериала Netflix по комиксу «Наследие Юпитера»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Стриминговый сервис Netflix показал первые кадры сериала «Наследие Юпитера». На YouTube-канале платформы был опубликован ролик-превью экранизации.

Как известно, шоу снято по мотивам комикса Марка Миллара.

Сюжет сериала повествует о супергероях, которые появились еще в в 1930-х годах. Она стали для всех уже частью обычной жизни. Однако спустя время у этих сверхлюдей появились дети. Они должны были заменить родителей на посту защитников человечества, но этому мешают проблемные характеры юных супергероев.

Премьера намечена на 7 мая 2021 года. Всего в первом сезоне сериала будет восемь эпизодов.

Ранее студия Marvel представила новый трейлер сериала «Сокол и Зимний солдат».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.