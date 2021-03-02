Издание Deadline узнало, что голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс снимутся в новом фильме «Билет в рай».

Отмечается, что режиссером ленты станет Ол Паркер при поддержке киностудий Universal Pictures и Working Title Films.

По информации издания, картина будет выпущена уже в 2021 году.

Клуни и Робертс выступят в роли разведенных супругов, которые отравляются на остров Бали, чтобы не дать дочери совершить роковую ошибку.

Продюсерами фильма станут Тим Беван и Эрик Феллнер, которые работали над фильмами «Дневник Бриджит Джонс» и «Вселенная Стивена Хокинга».

Ранее Джулию Робертс признали самой красивой женщиной года.